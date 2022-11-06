今(6)日是人氣小花楊紫的生日，不少粉絲們紛紛湧入楊紫的微博留言祝福。不過，就有眼尖的網友發現，男星李現悄悄的在零點左右為楊紫獻上祝福，讓不少嗑CP 的粉絲們大呼「現男友太甜了。」

童星楊紫過去以喜劇《家有兒女》而走入觀眾們的視野中，曾與李現過去合作現代劇《親愛的，熱愛的》，在劇中「韓商言」與「佟年」相愛相殺的甜蜜互動，讓兩人都獲得不低的討論度，更被網友封為「童顏CP」，聲量再創新高。

即便《親愛的，熱愛的》播畢，兩人的「售後服務」依然持續進行。李現在每年楊紫生日時，都會準時為她獻上祝福，還甜稱她為楊紫老師。此外，楊紫也會為李現送上生日祝福，留言表示「生日快樂，阿現！平安快樂，奔着你夢想前進吧！」讓不少粉絲們夢回7月「現男友」時期。紛紛留言表示「阿紫阿現也太甜了」、「一起比肩走花路吧」、「兩人要友誼長存阿。」

李現為楊紫獻上生日祝福。（圖／翻攝自李現微博）

事實上，過去就有消息傳出，當初邀請李現出演《親愛的，熱愛的》男主角時，雖然兩人是大學同學，但他很擔心自己的咖位太低，並且角色是個高冷男神人設，讓他擔憂無法很好的詮釋角色，會扯楊紫後腿。對此楊紫表示「戲火了，咱們就一起吃肉，不火，那也有我擔著。」讓李現別怕。這才讓李現決定接演。