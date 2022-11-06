國民黨台北市長候選人蔣萬安昨在辯論會大談矽谷經驗，旅美學者翁達瑞質疑蔣萬安吹噓「矽谷律師」經歷，但蔣萬安的律師資格被停權3次。蔣萬安強調，被註記是因為在立委期間比較忙，因此遲繳會費，現在都已將相關的文件補齊，律師執照是有效的，可以執行業務。

翁達瑞昨天在臉書批評，「蔣萬安的問題不在律師資格被停權三次，而在他吹噓矽谷律師經驗。如果蔣萬安的事務所生意很好，他不可能放任律師資格被連續停權三次。如果蔣萬安創立的是『空殼』事務所，這種矽谷律師經驗不值得吹噓。」

蔣萬安今天上午陪同北市議員候選人李彥秀到內湖737市場掃街時強調，他的美國律師執照現在是有效的，也完全可以在美國執行律師業務，大家可以去看，這都公開資料，在懲處欄上面他並沒有被懲處。

蔣萬安解釋，之所以被註記是因為在立委期間比較忙，因此遲繳會費，二方面疫情的關係，對方後來要求要做指紋按捺，所以比較晚完成指紋按捺，但是現在都已經將相關的文件補齊，律師執照是有效的，可以執行業務，這些也都是公開資訊。