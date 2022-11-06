Omicron變異病毒傳播速度快，為保障醫療量能，新北市率先於4月11日試辦「Covid-19確診個案居家照護計畫」，提供居家照護者安心在宅照護，為讓民眾盡早取得藥物減少併發症，衛生局針對執行送藥到府的藥局，每案加碼補助250元，以號召更多藥局投入送藥到府服務。截至10月31日已經執行送藥到府約3萬6000件，現階段完成2萬4663件補助費撥補，共690萬5千餘元。

新北市長侯友宜表示，在過去新冠疫情嚴峻期間，感謝藥事人員對防疫工作的付出，投入送藥到府服務、販售實名制快篩試劑及口罩，讓民眾的健康即時得到照護和治療。

衛生局長陳潤秋表示，今年Omicron病毒傳播快速，市府應變調整防疫政策，快速上線居家照護，讓輕症及無症狀者在家即可受到完善醫療照護，居家照護者透過視訊診療後醫師開處方，再透過新北市藥師公會媒合社區藥局藥師調劑提供親友代領及送藥到府服務，後續再以通訊方式提供用藥指導與諮詢。

為提升抗病毒藥物取得普及率，由核心藥局提供合適空間存放，使民眾可以容易快速取得抗病毒藥品，滿足照護者多元用藥需求，更兼顧隔離在家民眾用藥品質與安全，新北市政府感謝藥師除了提供日常藥事照護，協助政府販售實名制口罩及快篩試劑之外，在藥師公會號召響應、統整資源下，今年更不畏感染風險，提供有用藥需求的民眾執行送藥到府服務，給予新北市政府關鍵支持。

衛生局表示，隨著邊境逐漸開放，防疫措施亦逐步放寬，新北市政府將持續監測國際及國內疫情動態，因應疫情變化，調整防疫策略，並與藥界夥伴持續合作無間，疫起並肩作戰為新北防疫盡最大的心力，讓藥事照護網絡可以更加綿密和完善，共同守護市民健康安全。