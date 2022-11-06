YouTube頻道「Haha Tai哈哈台」在上月底才獲得走鐘獎「訪在心坎獎」，沒想到近日有網友於論壇中踢爆，近期上傳的五股區街訪影片中的路人疑似事安排好的，也附上一張臉書上徵求演員的截圖，引發網友熱議。

「Haha Tai哈哈台」經常配合台灣各區主題，隨機找路人進行訪問，不過，近日有網友以標題「哈哈台五股區街訪疑似造假」在Dcard發文，更表示「發廣告公司還是臨演公司來演當地路人，如果是業配或是政績宣導理當都要註明吧。」並於下方附上徵求演員的貼文截圖。

從截圖上的貼文中可得知，是一間廣告公司所發出的文章，而當中也清楚寫下是網路節目拍攝，需徵兩位演員10月7日演出五股當地的居民，更表明要提到五股以前當地垃圾場現在變成夏綠地公園，並提出對公園的正面看法。

Dcard網友發文爆料哈哈台徵求演員。（圖／截圖自Dcard貼文）

貼文曝光後，隨即引來網友討論「蛤原來都是作假的喔！」、「哇…訪到心坎獎 可以收回嗎？」甚至有網友補充道「真的是演員！！！第一個公園那個阿伯我男友有跟他一起演戲過！他是學生製片裡面常見的演爸爸的演員」對此，「哈哈台」尚未回覆。

《哈哈台地區的街訪》五股區街訪完整影片(影片嵌入自YouTube，若遭移除請見諒)

事實上，「哈哈台」這隻五股區訪談影片，除了主題引起關注外，影片中一名女國中生大跳國標舞的片段更是整部片的亮點，有許多網友紛紛大讚那名妹妹的舞跳得不錯外，更直言她「救了這一集」。