學生自殺通報案件近年激增，其中大專生更是占多數。教育部表示，將推動修改《學生輔導法》，將專科以上學校每1200人設置1位專輔人員的規定，調整為每900人或1000人，年底前會將修正法案送進行政院，希望下個會期可在立院院審議。

上周立法院教育及文化委員會審議教育部的預算，多位朝野立委均呼籲教育部要重視學生自殺問題，並提出解決方案。

國民黨立委萬美玲引用衛福部的數據指出，我國15至24歲年齡層自殺人次逐年攀升，已從106年的4905人次升高至110年的1萬2316人次；其中自殺原因為「校園學生問題」者，也從106年的199人次，增加至110年的639人次，顯見教育部對於學生輔導工作確有加強檢討的必要。

民進黨立委陳秀寶則說，根據教育部統計，109年度各級學校通報自殺死亡有106人次，大專校院為59人次，占比約為56％，人數自106年至109年逐年上升。她認為，教育部對於自殺防治與相關輔導措施顯有不足，導致大專校院自殺人數逐年上升。

民進黨立委吳思瑤則說，現在中山大學及實踐大學有提供學生心理假，實踐大學也配合校內心輔資源，提供請滿3日心理假的學生優先關懷，提供學生心理不適時能適當喘息的空間；台大則首創提供學生心理健康保險，給予校外諮商及就診的補助。她建議教育部應研議在各學習階段推動學生心理假及心理健康學生保險的可行性。

教育部學務司長吳林輝坦承，學生通報自殺死亡的案例近年確實在增加，教育部正結合地方政府來防範學生自我傷害事件，並透過課程，加強學生的心理健康知能；同時，也對校園內高樓防墜設施進行全面體檢，避免再發生憾事。

吳林輝同時透露，將推動修改《學生輔導法》，將專可以上學校每1200個學生有一個專輔人員的規定，調整為900人或1000人，學校有更多專輔人力後，只要有需求的學生都可以得到幫助。

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