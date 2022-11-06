5旬呂姓男子則是為了拯救「戰地醫生」，差點被騙12萬元。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

一天竟2起戰地詐騙！高雄40歲白姓女子因網路結識一名王姓「戰地記者」，2人墜入愛河後，王男竟要白女匯款16萬，將他從水深火熱的戰地「贖回來」，才能與白女長廂廝守，鼓山分局接獲郵局報案後，成功阻止這場「戰地情人夢」詐騙。另一位5旬呂姓男子，在LINE上結識身在伊拉克的「戰地醫生」，女子告訴王男自己受到戰爭波及，需要12萬元才能離開戰區，苓雅分局接獲銀行報案，經一番分析後，才將熱心過頭的王男從詐騙中搖醒。

白女與「戰地記者」王男在上個月結識，王男這期間採用溫暖攻勢，每天對白女噓寒問暖，更許下要長廂廝守的承諾，讓白女不知不覺陷入愛河。4日中午時，王男要求白女匯款16萬元，將他從戰地贖回來，白女聽到後直奔郵局，行員聽聞白女匯款動機後，驚覺有異，於是報警處理。

鼓山分局員警到場後，白女還將與王男的對話拿給員警看，堅持自己是遇到了「真愛」，但員警發現王男提供的帳戶與姓名資料不符，而且帳戶也被列為警示帳戶，苦口婆心的勸說後，白女的愛情泡泡才被戳破，沒有匯款。

但戰地詐騙不只一起，另一名呂男則是為了拯救「戰地醫生」，12萬差點就白白飛走。呂男和對方在LINE上聊天，4日上午呂男接到對方訊息，對方表示自己受到戰爭波及，急需12萬才能離開水深火熱的戰地，呂男聽聞後心急如焚地前往銀行，行員聽到呂男是要「拯救」對方後，馬上報警處理。

苓雅分局到場後，一看就對呂男說「這就是很典型的詐騙啊！」經員警與行員聯手勸說，才將富有愛心的呂男從詐騙深淵中拉起，員警擔心大夢初醒的呂男還會受騙，於是提醒呂男別再上當了，呂男還氣憤地告訴員警「不會啦！肖欸！」，並向員警和行員致謝。