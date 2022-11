【愛傳媒簡秀枝專欄】「我下定決心,我要為音樂而活,我決定為了音樂,放棄一切,我想讓我的音樂變得更深,這樣的願望,如果可以傳達給觀眾,我就心滿意足。」

這是今年6月范•克萊本國際鋼琴大賽,有史以來最年輕的金牌得主任奫燦(Yunchan Lim,2004-)。他在拔得頭籌後的記者會上,作了以上表示,強烈的企圖心,令人動容。

11月4日晚上在國家音樂廳的演奏廳,以布拉姆斯的四首敍事曲、孟德爾頌的《升F小調幻想曲》以及李斯特兩首《傳奇》等曲目,外加6首安可曲,驚艶全場,不少音樂圈內人聽完演出,讚美之聲,不絕於耳。

任奫燦的超群演出,除了說明天才出年少,更證明韓國子弟吃苦耐勞的精神,據說,他以一天16小時的苦練態度,鍥而不捨,非達到目的,絕不罷休。所以在技術的掌握上,駕輕就熟,加上超齡的成熟與慧詰,果然,令人刮目相看。

任奫燦這趟在台灣的演出,高雄、台中、台北各一場演出,天才桂冠的盛名在外,一票難求。只有363席的台北國家音樂廳的演奏廳,座無虛席,不少音樂圈內人,特別搶票入場。昨天是完結篇,台上台下情緒都很亢奮。

筆挺黑西裝、白襯衫,中等身材,滿頭捲髮,今年才18歲的任奫燦,難掩靦腆。舞台上打成半圓形的聚光燈,任奫燦小心謹慎坐在法吉歐利(FAZIOLI)鋼琴前,靜默片刻、再深呼吸,然後雙手一觸鍵,有如萬馬奔騰,醇厚琴聲,震天嘎響,可能創下演奏鋼琴及演奏廳最飽滿音量。

行雲流水般的十指神功,說明了任奫燦平日的認真,苦練出的技巧,出神入化,觸鍵的力度,合聲均勻,速度快,用力深、音質厚,讓台下許多鋼琴老師自嘆弗如,他刻意加重踏板,讓音色更加醇厚飽滿,彷彿擁有內功神助,音狂如火山爆發,把法吉歐利鋼琴能展現的最壯濶氣勢,傾囊而出。

任奫燦在詮釋曲子,把它加響曲化,以協奏曲的磅礡氣勢,和虛擬的樂團對抗般,咄咄逼人,讓人喘不過氣來。

以孟德爾頌的《幻想曲》為例,倘若不是現場聆聽,根本無法想像該首曲子可以被彈成那樣,最後讓人覺得快不能呼吸,比看好萊塢大型製片還要刺激!

音樂才子焦元溥率先發文預示,如無意外,任奫燦將征服世界樂壇!

資深鋼琴家蕭唯真說,除了天份外,任奫燦太認真了,他練琴的徹底,鉅細靡遺,每個樂曲的神髓都充分掌握到。

少壯鋼琴家嚴俊傑更為文表示,從第一個音開始,任奫燦就如燎原的野火般,點亮了整座荒野,從來沒有聽過這麼「精彩」的布拉姆斯敘事曲!

嚴俊傑描述,四首敘事曲從第一首愛德華的悲哀開始,居然一氣呵成,任奫燦巨大的能量,讓台下聽眾幾乎要跟著顫抖。

一邊聽著任奫燦的演奏,讓嚴俊傑有感而發,音樂家的氣場與能量,真的不是透過螢幕可以感受的,而鋼琴家最神奇的,就是意志力,任奫燦超強的意念,真的能讓聽眾進入現場創造的另一宇宙。

看到韓國年輕鋼琴家這麼精湛表現,嚴俊傑直覺認為,台灣的音樂學子,大概沒有人這樣的練琴,可能太輕鬆、太貪圖幸福了。

嚴俊傑回憶當年在德國求學時,每天也是練琴14小時時,最早到的永遠是韓國人,而且門一開,居然還用跑的搶琴房,雖然當時很生氣,但是現在回想起來,能夠了解韓國人的民族性,以及他們為理想奮鬥,完全像不要命似的,看到18歲的任奫燦在台上用生命彈琴,真是讓人感慨萬千,韓國能,台灣能嗎!?

任奫燦4日已經傾全力把主打的三首曲目,很周全的演奏完,在現場觀眾一次次熱情掌聲中,他也慷慨大方,誠意十足,回饋了6首安可曲,輕柔細膩、悅耳動聽!

嚴俊傑難掩激動情緒,「一首舒曼的夢幻曲,讓我快要掉淚!」他說。

任奫燦2004年出生於韓國京畿道中部的始興市,他7歲開始學鋼琴,8歲進入首爾藝術中心音樂學院,很快沈浸在音樂學習中。13歲參加韓國國立天才藝術研究院的甄試並獲録取,在那裡遇到他的老師孫明秀,14歲開始在國際舞台亮相。

2018年他的首場比賽是美國克里夫蘭國際青年藝術家鋼琴大賽中獲得第二名與蕭邦特別奬。同年又以最年輕參賽者之姿,從庫柏國際鋼琴大賽中脫穎而出,獲得第三名與最佳觀眾票選獎殊榮,並獲得與克里夫蘭管弦樂團合作演出機會。2019年才15歲的任奫燦,是韓國尹伊桑國際大賽最年輕得主,同時還獲得兩項特別奬殊榮。

今年6月,任奫燦成為范.克萊本國際鋼琴大賽(The Van Cliburn International Piano Competition)有更以來最年輕的金牌得主。范.克萊本國際鋼琴大賽被公認與柴可夫斯基國際鋼琴大賽(Международный конкурс имени П. И. Чайковского)、蕭邦國際鋼琴大賽(International Chopin Piano Competition),並列為全球最重要的三個國際鋼琴大賽。

任奫燦在該比賽,被描述:他的表演,自始至終展現了一種「神奇的能力」與「自然、出自本能的(La Scena),讓全世界的聽眾為之震驚。

評審團特別獎主席馬林.阿爾索普所說,任奫燦難得地把深厚音樂性與驚人技巧自然地融合在一起的藝術家。

任奫燦絕佳的藝術深度與觸動人心的演出,讓他同時囊括「最佳觀眾票選獎」及「最佳新作品演奏奬」。

4日的6首安可曲,是任奫燦送給台灣樂迷們的珍貴心意,任奫燦一改主曲目的雄壯威武,改以輕柔浪漫的小品呈現,包括

1、聖桑/戈多夫斯基 (Saint-Saëns / Godowsky)的《天鵝The Swan 》取自動物狂歡節(from The Carnival of The Animals)

2. 舒曼(R. Schumann): 《夢幻曲Träumerei 》,取自兒時情景(from Kinderszenen)。

3. 費德里科·蒙波 (F. Mompou): Jeunes Filles au Jardin (from Scènes d’enfants)

4. 巴哈/肯普夫 (Bach - Kempff): Siciliano BWV 1031

5. 亞歷山大·史克里亞賓 (A. Scriabin): Feuillet d’Album Op. 45 No. 1

6. 蕭邦(F. Chopin): 《夜曲Nocturne Op. 9 No. 2》

近年天災人禍,加上疫情,何其猙獰,天才鋼琴家任奫燦,為音樂而活,以生命作為賭注,在他的專注詮釋下,呈現出音樂世界中的波瀾萬丈與瑰麗美好,音樂家永遠選擇最良善的一面,分享這份良善與純真,令人動容!

