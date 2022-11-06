【愛傳媒蔡詩萍專欄】這也許是我們日常生活裡的一個隱喻吧！

很簡單，很平凡，卻由於你乍然有感，遂有了感觸，有了意義。

週末我來屏東，與老朋友王偉忠有場對談，談我們經驗過，卻已經逐漸消逝的眷村文化。

結束後，他回台北，我繼續往東部走。

在屏東火車站，等火車。生平第一次，在屏東火車站搭火車，而且是從屏東搭火車去台東知本，也是第一次。

屏東火車站是改建過的新車站。我隨意吃了點晚餐，便坐在火車站旁轉搭國光號、市內公車的轉運站候車椅上，看書，看人，等候我必須消耗掉的一個小時左右。

我不知道我還會不會再來屏東火車站？！

屏東是有很多機會來的，來旅行，來演講，來參加活動，但在台鐵車站搭火車，還要轉去台東知本，我就沒有什麼把握了。

畢竟，那不在我日常工作的範圍裡，不在我可能想像的活動範圍內，這次，純粹是巧合。

是吧，巧合，構成了我們生命裡的奇遇，生活裡的奇緣。

我坐在那，喝著飲料，拿起好友羅智成的《迷宮書店》，在等候的時光裡，一行一行的翻閱著。

我走過多少小站，不曾下車，走進小鎮？！

我望過多少陌生人下車，踏進他們的小城？！

我看過多少此生不會記得的面孔，從小站上車，坐在同一節車廂，而我們各自是自己故事的主角？！

車站是隱喻。上車，下車，是隱喻。陌生人看你一眼，你看陌生人一眼，也是隱喻。

我們有我們的目的地，他們有他們的目的地，這也是人生的隱喻啊！

是的，直到有一天，你在某一站下車，不再離開了。

直到，某一天，你在某一小城為某一人停下來，不再離開了。

那又是一個新的隱喻的開始，你的人生的里程碑。

想著，想著，車站廣播提到了我該搭乘的班次，我收拾起書，背起背包，要去台東知本，跑明早的馬拉松了。

馬拉松也是隱喻。我們一程接一程的往前跑。 不跑不知道未來，跑了才明白，人生並不是你以為的那樣，但都是你的人生故事。

作者為知名作家

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