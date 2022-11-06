英國媒體《週日郵報》（Mail on Sunday）報導，英國安德魯王子（Prince Andrew）被爆出與未成年少女發生性關係後被迫退出王室公共生活，女王辭世前幾日又被親哥查爾斯「偷襲」，被正式告知永遠不用重拾王室職責，讓安德魯感到相當失落、「措手不及」，甚至哭了。

因捲入與未成年少女性交醜聞，已故英國女王伊麗莎白二世今年1月正式剝奪安德魯王子的榮譽軍銜與「殿下」頭銜。

安德魯王子被爆出與性販運未成年少女的美國已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係緊密，甚至被控和其中一名少女朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）三度發生性行為，今年1月他與朱弗里的官司打輸後，就被已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）清理門戶，剝奪榮譽軍銜與「殿下」等王室稱謂，不再承擔公共責任。

《週日郵報》報導，一直以來安德魯都深信自己還有作為「履行職務的王室成員」（Working royals）的價值，並且積極遊說，希望恢復過去的身份。

消息人士透露，安德魯與女王關係尤其密切，多次在女王面前提到重返王室公眾生活，女王有時會溫和地安撫他，不過多數時候是馬上切換話題。據信多數王室成員都認定這件事已經大致底定，沒有回頭路了，不過安德魯自己並不這麼認為。

消息人士說，安德魯聽起來有些天真，他一直都懷抱著能夠拿回高階王室成員位置的希望。

圖左起為年輕時的查爾斯、已故伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）、安德魯王子。（資料照／TPG、達志影像）

不過就在女王辭世前幾日，當時還是王儲的查爾斯在他的蘇格蘭別墅比克霍爾大宅（Birkhall mansion）與安德魯私下一對一會談，安德魯重返王室的願望就徹底毀滅。

當時查爾斯正式告訴安德魯可以離開、過上美好的生活，不過作為王室成員的公眾生活已經結束了，「你必須接受。」

知情人士形容，這場對談讓安德魯「完全措手不及」，結束後直發抖、還哭了，感覺自己一無所有，因為他一直認為還有機會回去，甚至到現在仍相當震驚，「他完全迷失了，而且非常沮喪。」

圖左及右為1977年時年輕的查爾斯及安德魯王子。（資料照／TPG、達志影像）

後續安德魯的前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）及女兒們碧翠絲公主（Princess Beatrice）與尤吉尼公主（Princess Eugenie）不斷安慰安德魯，據悉2位公主不只一次找上查爾斯，表達對父親心理狀態的擔憂，同時請求讓老爸回歸，不過王宮內廷人士透露，威廉王子與王后卡蜜拉並不同情安德魯，並且堅定支持查爾斯的決定。

消息人士指出，女王還在世時相當關心安德魯，甚至在菲立普親王的追悼儀式上，讓安德魯陪伴她走過廊道，以公開表達支持。如今女王已辭世，安德魯更因為已被拔除頭銜而不能出席11日的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式，他的地位不僅下降，更失去了最重要的支持者。