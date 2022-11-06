台灣小吃大腸麵線、豬血糕、刈包必加香菜，但有些人卻聞到香菜的味道就討厭，外科醫師陳榮堅解釋不愛吃香菜其實是基因決定，全世界20%的人有對香菜嗅覺敏感的特殊基因，吃香菜就像是吃到肥皂水一樣噁心，堅決不吃。

陳榮堅日前在臉書表示，有些人之所以這麼討厭香菜，絲毫不能接受食物中有它存在，是因為香菜和芹菜這類的菜含有「醛類」成分，全世界20%的人在第11對染色體上有個特殊的基因，會使他們對於醛類的嗅覺非常敏感，導致吃到香菜感覺就像吃到肥皂水一樣，所以才會非常抗拒香菜。

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陳榮堅表示，但香菜畢竟不是藥品，不會像藥物過敏一樣，吃到會導致重大併發症，所以人是可以訓練吃香菜的，不過也有些人會非常堅持不吃。

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陳榮堅舉例，曾經遇到一位罹患大腸癌的60歲病人，開完刀之後身體恢復得很順利，一般飲食上也吃得很順，沒有其他問題，就準備安排出院。但有一天陳榮堅看到他吃飯時間整個餐盒都沒有動，於是緊張地問他是不是肚子脹，還是哪裡不舒服？結果病人回答是因為餐盒裡有一格豆干裡面有香菜，陳疑惑「那不要吃那個菜就好了」，但是病人說不行，只要有香菜，整個餐盒他都不要吃，非常極端。

過去營養師杯蓋曾在臉書指出，吃香菜好處多多，富含抗氧化劑，能幫助抗癌和增強免疫力，有益心臟健康，幫助降低血壓與低密度脂蛋白（LDL）濃度，還可能改善腦部相關疾病，例如腦部炎症、增加記憶力，同時也能促進消化和腸道健康，預防感染和抗菌的效果。