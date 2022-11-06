馬拉松組別分為半馬組、健跑組、戀人組，賽程包含300公尺跑水道，是國內唯一的跑水路跑體驗，今年一共吸引超過2000位海內外選手報名參加，跑者奮力在水陸中競速，場面熱鬧。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）ㄒ

號稱全台最具民俗特色、唯一水陸合一的彰化二水跑水馬拉松，6日清晨在二水國小前開跑，馬拉松組別分為半馬組、健跑組、戀人組，賽程包含300公尺跑水道，是國內唯一的跑水路跑體驗，今年一共吸引超過2000位海內外選手報名參加，跑者奮力在水陸中競速，場面熱鬧。

去年因疫情停辦的二水跑水馬拉松，今年因疫情趨緩恢復辦理，吸引海內外超過2000好手報名參加，二水跑水馬以馬拉松路跑，加入二水在地300年的跑水文化節慶元素，加值城鄉觀光，在健康運動同時，也能體驗在地文化，增添賽事精彩度。

彰化縣副縣長林田富表示，二水跑水節儀式已經有300年以上歷史，主要是祈求上蒼風調雨順，年年豐收，也藉由儀式來感念先人辛勤開墾八堡圳，灌溉整個彰化平原，才能有今日物產豐饒的土地與五榖豐收，近年結合跑水文化，帶入相關文化慶典、路跑活動等，創造話題吸引民眾到彰化二水體驗二水特殊民情。

彰化縣馬拉松協會表示，今年賽程分成半馬組21.1KM、健跑組11.4KM及戀人組，最終半馬組男子組由鄭東岳以 1小時20分44秒奪冠，女子組由林家蓁以1小時41分48秒摘下后冠、健跑組男子組由謝聰明 以43分50秒奪冠，女子組由鄭景丰以58分30秒封后、戀人組由「XXXXXX」的賴文森及林芳如以合計平均成績57分58秒拿下第一名。