對於對手蔣萬安昨天在辯論會中「七問高端疫苗」，民進黨台北市長候選人陳時中今天重申，他已講過很多次，蔣想要聽不懂，當然就會變成聽不懂。對疾管署幫高端做保護力報告，他強調，疾管署是沒有黨政色彩只有專業能力的公務員所做來的報告，可信度最高，做出來的報告也可以被檢驗。

首場台北市長候選人電視辯論會昨天結束， 陳時中今天上午到大佳河濱公園迎風壘球場出席「小英盃慢速壘球錦標賽」，針對中廣與蓋洛普公司發布即時民調，蔣萬安支持度第一，陳時中第二，陳時中受訪表示，民調都可以參考。

針對辯論會中提到棄保問題，他說，他是拿他們自己講過的話，請教兩位候選人，「我也不希望有這樣的一個棄保的情況，我只問他們。了解不了解這樣的情況。他們贊同不贊同這樣的一個情形？」

對蔣萬安指控「綠共一家親」，陳時中反嗆，「綠共一家親」是蔣萬安發明的一個新的名詞，不過，蔣自己的不投降承諾書都沒有簽，他自己覺得那些是不重要的事情，卻拿來扣別人的帽子這是不對的。

蔣萬安昨天「七問」陳時中高端疫苗問題，陳時中指「我說好幾次了，你是聽不懂喔」，蔣反批是陳都沒有講清楚。陳時中重申，以他們的聰明才智而言，其實自己看資料都會清楚，他講過很多次，也做了Q＆A，記者會也再三講。蔣萬安想要聽不懂，當然就會變成聽不懂，未來這段時間，他還是可以利用其他的機會，再來把它講一講。

對蔣萬安一再質疑護航高端，陳時中強調，多樣性的選擇是非常必要的，「我們應該要多想想，沒有其他疫苗可以打的人，他們是什麼樣的一個需要？」

他說，在科學上也證明了高端的有效性，實務上也證明這是好的一件事情的，多樣性讓每一個人都有選擇，也讓只能打高端的人有一個選擇，難道要讓他們都沒有疫苗可打嗎？

外界質疑高端的保護力報告是疾管署做的，是不是高端在幫高端補考？陳時中解釋，這些都是公家機關的公務人員，疾管署大部分專業的人都是以前一直留下來的，台灣這種人才並沒有那麼多。

他說，這些人從以前國民黨到現在都是同樣的一批人，他們沒有黨政色彩，只有專業能力，運用公務人員專業的能力做出來的報告應該可信度是最高的，而且報告出來也是可以被檢驗的。

針對蔣萬安一再提「矽谷經驗」，陳時中表示，矽谷是利用一個民間力量來做相關可能貸款補助，台灣情況跟美國差很多，兩個社會型態跟處理公務的方式也不一樣，他很好奇說，蔣萬安一再提到他的矽谷經驗，到底是要引用哪一些，應該要把它講清楚才對。

至於蔣萬安在辯論會中比喻，指自己在家孩子哭鬧很像在立法院打仗。陳時中表示，那是他的感覺吧？他認為立法院是一個嚴肅的攻防場域，有些委員都用這樣的哭鬧心態在看待自己的質詢，「我想那是不恰當的，有這樣的情況的委員應該要改進」。