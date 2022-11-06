阿瓦瑞茲全壘打。（MLB臉書）

世界大賽第6戰，太空人在主場以4比1關門成功，4勝2負摘下2017年以來的另一座冠軍！太空人2017年戰勝道奇，但在「作弊案」被揭發後讓冠軍蒙塵，球團挨罰500萬美元，辛苦拿到的冠軍還被聯盟總裁說成「只是一塊鐵」。這回太空人憑著豪打強投和堅固的牛棚，橫掃水手、洋基，堂堂正正進入世界大賽，擊敗費城人完成球隊的救贖之旅。

肩負背水一戰重任的費城人投手惠勒（Zack Wheeler）前5局風平浪靜，牛棚不幸在6局下崩盤。惠勒當時投了觸身球，又被佩納（Jeremy Peña）安打形成兩人在壘。費城人緊急換投，一顆進壘的沉球慘遭古巴重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟到中外野409呎圍牆外（估測飛行450呎），致命的3分全壘打！

中繼左投阿瓦拉多（Jose Alvarado）驚魂未定，投出四壞保送接著暴投被佔得點圈。陣腳大亂的費城人再度換投，瓦斯奎茲（Christian Vázquez）趁機安打拿下太空人單局第4分。

費城人打線依舊奈何不了太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）。瓦德茲是G2的勝投，那時他6.1局失1分。此戰他投滿6局送出9次三振，因保送被攻至二壘也沒掉分，只在6局上挨了席瓦伯（Kyle Schwarber）陽春炮失掉1分。費城人主力打者哈波（Bryce Harper）、荷斯金斯（Rhys Hoskins）都在最後一戰繳了白卷。