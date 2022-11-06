立法院長游錫堃為陳碧玉獻戰旗造勢。（程炳璋攝）

民進黨台南市議員陳碧玉6日上午在新市區北極殿成立議員競選總部，立法院長游錫堃站台助講造勢，卻在發表「推動台灣正常國家運動」時，引起台下支持者黃姓女子不滿，當場衝到台下回嗆「你把話收回去」，遭警方驅離。

爭取連任的陳碧玉6日在新市區北極殿大廟前成立競選總部，游錫堃站台，除了拉抬陳碧玉選情，話題轉向推動台灣正常國家運動，指出台灣是主權獨立國家，民主成就被世界肯定，卻遲遲無法加入聯合國，不被承認是國家。

游錫堃指出進入聯合國艱難的原因除了大陸外交打壓，主要是過去「蔣介石自願讓台灣變成中國一部份」，致使台灣到現在仍為了進聯合國吃盡苦頭。

此話一出卻引起外省2代的黃姓女子不滿，直接衝到台下，指著游錫堃要他把話收回去，一度打斷游在台上發言，立刻遭3、4名警方將她驅離。

黃女氣憤表示，父親就是從大陸跟國民黨一路打仗到台灣，一堆老榮民為國家打仗犧牲生命，游錫堃稱國民黨甘願將台灣成為中國一部份，哪來這回事？她事後自稱是陳碧玉的支持者，但看不慣游的發言才跳出來指責。

大善化區市議員選舉9搶5，現任藍、綠席次1比4，綠營基本盤較大，陳碧玉4年前首次代夫出征獲1萬多票當選，這次爭取連任有正國會派系相挺，台南市議長郭信良、立委陳亭妃都到場站台，現場支持者3000多人，一般預料有現任優勢。