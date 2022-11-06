胡姓男子2021年11月因酒駕與機車發生碰撞，酒測值高達0.34毫克，經法院判決6月有期徒刑，因已是第4次酒駕，執行檢察官經審核後不准易科罰金及易服社會勞動，胡男不滿向法院聲明異議，法官審酌後認定裁量無違法及不當之處，駁回聲明異議。

判決指出，屏檢執行此案檢察官，經審核後先於簽呈內勾選「不准易科罰金及易服社會勞動」，事由記載「非5年內4犯違背安全駕駛致交通危險罪案件」。

事後書記官詢問胡男希望地檢署給你易科罰金或易服社會勞動理由是什麼，胡說，「因為媽媽年紀大，要扶養我媽媽」，接著又問他4次酒駕還有3次肇事紀錄，是否因為認為可以繳錢沒關係，才一再酒駕等，胡則表示，「我不是覺得可以繳錢就沒關係，是基於僥倖心態才酒駕」。

法官翻開胡男歷年酒駕時間分別為2005年3月31日、2014年5月28日、2020年2月10日及2021年11月16日，不僅歷年累計4犯酒駕，且其中3次犯罪均有肇事紀錄，加上最近一次酒駕於2020年7月20日易科罰金執行完畢後，竟又酒後駕駛自小客車並與機車發生碰撞，經測得酒測值為每公升0.34毫克。

法官認為，執行檢察官已具體審酌胡男累計4次酒駕，認有不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序情形，而不准聲明異議人易科罰金，檢察官已附具體理由，並無違法或不當之處。

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