44歲女星吳佩慈當年美貌以「九頭身美女」頭銜出道，在唱片、演戲、電影皆交出亮眼的成績單，不過她2014年懷上富商紀曉波的孩子，之後便全面退出演藝活動，7年來生下4名子女，不過紀家始終不願讓她進門。然而紀曉波近來屢傳財務糾紛，讓沒名分的她再度被大眾注意，新貼文中的一段發言，更是受到矚目。

吳佩慈日前在小紅書更新貼文，表示家中有滿滿的綠色植物，其中最喜愛的便是綠天鵝絨海芋，然而它的生長卻讓她很心疼：「我的綠天鵝絨一直長但一直垂，只好一直剪」，她解釋自己有施過肥，植栽本身並未爛根，現在的她打算「流放去陽台等待奇蹟，不好搞，大家出個招給我」。粉絲看見貼文後也和她在留言區交流種植物的知識，不過吳佩慈看完後顯然更悲觀，感嘆寫下：「我這些一垂就變黃，估計是快不行了」，讓粉絲替她感到可惜。

吳佩慈曬植物照的配文提到等待奇蹟。(圖/吳佩慈 小紅書)

吳佩慈自2014年和男友紀曉波交往生子後，儘管生下2子2女仍未獲得紀家點頭進門，即使如此，據傳吳佩慈頗受紀曉波的照顧，據傳累積身家已飆高到232億新台幣，然而紀曉波近來財務狀況屢傳醜聞，不僅投資的事業去年因疫情慘賠約100億台幣，就連吳佩慈的豪宅都已3度被抵押，更慘的是旗下的恒升集團被爆因非法營利，被大陸官方列進名單，吳佩慈是否遭捲入尚未可知。