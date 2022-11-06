中共中紀委昨日通報，中國人民銀行（大陸央行）副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，成為中共二十大後首位落馬的部級官員，也是罕見被查的央行現任高層。范一飛在大陸央行長期分管金融科技及支付司，市場人士預料案件或引發大陸支付業新一輪地震。

香港《星島日報》報導，金融腐敗是今年大陸的打擊重點，范一飛曾在中國建設銀行工作逾20年，而同樣是「老建行人」的招商銀行原行長田惠宇於4月落馬。然而，中紀委的通報未交代范一飛的具體問題。

財新網報導，過去一年來，范一飛被查的消息已經在坊間流傳了一段時間，此前他曾多次被叫走配合調查。報導指稱，大陸央行原副行長陳雨露8月離職後，曾有意讓范一飛分管徵信局，但被組織部門駁回，理由是「范一飛不適合分管所有與市場相關的司局」，當時已有被查的端倪。有市場人士認為，范一飛如今被查，可能會引發支付業新一輪地震。近年來，支付行業200多張牌照的管理和監管，暴露出不少問題。

范一飛擔任大陸央行副行長逾7年，分管金融科技司、支付司、貨幣金銀局、數位貨幣研究所，具體就是全國金融系統的支付。2020年底，螞蟻集團上市計畫觸礁並接受央行等監管部門約談。范一飛曾在記者會回應事件，稱壟斷現象不僅僅存在於螞蟻集團一家，對螞蟻集團採取的措施，也會推行到其他支付服務市場主體。

現年58歲的范一飛，江蘇人，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士、中國人民大學經濟學博士，長期投入金融業，在建設銀行工作逾20年，曾任行長助理、副行長，並做過中國投資有限責任公司副總經理，2015年升任中國人民銀行副行長。