如果想吃得更奢華豐盛，可加購沙公、鮑魚、大蛤蜊、活蝦等產地直送的活跳跳海產，加購海鮮以時價計算。(台中新天地提供／陳韻萍合成)

主廚楊裕新突發奇想的「鴨說魚游鍋」，可供10人享用，包含一份菜盤，優惠價1688元加1成。(台中新天地提供)

「鴨說魚游鍋」是海線隱藏版的薑母鴨，只賣到明年1月底。(陳韻萍攝)

11月7日迎來立冬，俗諺「立冬補嘴空」，民間有「補冬」進補的習俗。天氣變冷，民眾喜歡吃薑母鴨暖身暖胃，台灣從北到南的薑母鴨店，也可看到民眾圍聚在矮桌邊大快朵頤的身影。位在台中海線的「新天地梧棲」創始店，新推冬季限量、薑母鴨20.版的「鴨說魚游鍋」，在傳統的薑母鴨鍋中加入冬季必吃的午仔魚，融合海陸精華的「鴨說魚游鍋」，每天限量10鍋，只賣到明年1月31日。

薑母鴨合體午仔魚 季節美味進階版

台中老字號餐廳「天地梧棲創始店」，在地經營超過一甲子，是台中地區頗為知名的海鮮台菜餐廳。主廚楊裕新瞄準台灣人冬天愛吃薑母鴨的特性，加上餐廳鄰近漁港，擁有產地直送的地理優勢，楊裕新發揮巧思，在冬天必吃的薑母鴨中加入煎得金黃酥香的午仔魚，一道冬季街頭常見的平凡薑母鴨，瞬間質感大升級，變身魚香、肉香、酒香、老薑與麻油飄香的進階版薑母鴨，獨創的新意賦予傳統的薑母鴨更豐富的視覺、味覺和嗅覺層次。

主廚楊裕新笑稱這款突發奇想的「鴨說魚游鍋」是海線隱藏版的薑母鴨，有別於坊間傳統的薑母鴨，楊主廚特別加入煎過的午仔魚增添風味，他提道：「冬季的午仔魚肉質細緻，油脂豐富，冬季吃午仔魚正對時；加上魚骨細刺少又軟，就算是不擅長挑魚刺的人也能品嘗美味。」主廚的細膩心思不只於此，他補充「午仔魚的大小剛好適合家族聚餐或宴請賓客。」

整尾重達約１斤的午仔魚，煎到外表金黃微焦，正好鎖住魚肉的水分和油脂，也減少魚的油耗味，再放入以老薑、麻油、米酒熬煮的薑母鴨鍋，煎過的魚肉正好保持整條魚的完整性。「鴨說魚游鍋」一上桌，整條魚彷彿悠游在盛滿鴨肉和米血糕的湯鍋上，非常吸睛，也讓人產生一種「午仔魚來錯場合」的趣味錯覺。單吃煎過的午仔魚，魚皮酥香，魚肉鮮嫩；等到湯汁滲透了魚肉，再挾一口細軟的魚肉，魚肉吸收了薑母鴨的肉香，吃起來鹹香鮮美，比傳統的酥煎午仔魚又多了麻油和老薑的濃郁清香，別具一番滋味。

湯汁吸收海陸精華 攝影師連喝10碗

「鴨說魚游鍋」除了新加入的主角午仔魚，主廚以肉質不乾澀的台灣番鴨入鍋，3斤左右肥瘦剛好，肉質鮮嫩軟硬適中。此外，主廚力薦集所有食材精華的湯汁必喝，煮得滾沸的金黃色湯汁，集合了魚鴨等海陸美味不說，還有濃郁的酒香和麻油、老薑獨特的香氣，光是聞其味道，就讓人食慾大開。當天店家找來拍攝商品的平面攝影師，不知不覺就喝了近10碗的湯，喜歡喝湯的民眾不可錯過。

店家另一項祕密武器是自製手工魚翅丸，主廚自豪「這可是熟客才知的店家經典美味，很多客人吃完還會外帶手工魚翅丸回家煮。」這一顆顆魚翅丸外表看起來和一般丸子無異，卻是集結了包括貢丸漿、花枝漿 香菇末等天然食材和魚翅一起製作的，脆口彈牙，鮮美多汁，是店內的經典款美食。

賣3個月每天限10鍋 每人200元有找

11月起開賣的「鴨說魚游鍋」，採預約制，除了預約客，每天現場限量供應10鍋。主廚坦言「並非飢餓行銷，我們都是當天現買現做現賣，保持鍋物最美好的滋味。」因為店家早在10月就在臉書公告，已經有鐵粉預訂5組，準備11月開鍋品嚐。「鴨說魚游鍋」每鍋可供10人享用，包含一份菜盤，原價1988元加1成，嚐鮮優惠價1688元加1成。

如果想吃得更奢華豐盛，可加購沙公、鮑魚、大蛤蜊、活蝦等產地直送的活跳跳海產，其中主廚精挑細選的飽魚比湯杓還大，「1顆鮑魚光是成本就要380元。」大個頭鮑魚肉質扎實彈牙，非常飽嘴；還有跟手掌幾乎一樣的大蛤蜊，放上「鴨說魚游鍋」，豪華薑母鴨鍋，宴客頗有面子。加購海鮮以時價計算。