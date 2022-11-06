無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）6日舉辦「偉大市民向前騎活動」，來到內湖科技園區向當地民眾拜票，接過民眾贈送的包子高喊包中。（鄭任南攝）

北市三腳督唯一場辯論昨日落幕，無黨籍候選人黃珊珊於交互詰問時提出台北市限電問題，藍綠皆答非所問，不過台電立即發新聞反駁黃珊珊稱是北市未興建松湖變電所導致，更有綠營立委在臉書直指黃珊珊擔任議員時，多次阻擋松湖變電所興建，對此黃珊珊今日回嗆，台電不跟居民溝通，十幾年來也不送件，一送件就被立委高嘉瑜反對而停滯，呼籲中央不要再迴避對台北市限電問題。

黃珊珊昨在辯論時表示，這一兩年台北市核發建照卻被限電的案子，包括東區門戶計畫共22案，未來大巨蛋恐也面臨同樣問題，所以提出此問題來考驗對手。但事後卻遭台電發新文反駁，強調台北市的問題並非沒有電，而是電送不進去，台電於20年前便已預警，台北市必須儘快興建松湖變電所，才能解決港湖地區送電壅塞的問題。

而立委洪申翰也在臉書怒嗆黃珊珊，強調松湖變電站計畫，長期被在地民意代表帶頭阻擋，所以一直蓋不起來，尤其是多次連任的「黃珊珊議員」。

黃珊珊今上午舉行偉大市民向前騎活動，會中受訪被問及此事，黃珊珊強調，松湖變電站是台電從來不跟居民溝通，自己身為議員當然為民發聲，況且台電這十幾年來從來沒有送件，唯一一次送件，開一次地方說明會，被高嘉瑜委員反對就完全停下來。

黃珊珊強調，自己擔任副市長時，請台電來跟居民溝通，但他們完全不願意，到現在台電解決不了北市限電問題，就扯松湖變電所。

黃氣憤表示，就算松湖變電所蓋也要8、9年，臨時變電所也要3年，自己問的是現在進行式要怎麼辦，中央無法回應就扯松湖變電所，黃呼籲，請中央不要再迴避對台北市限電問題，如果要北市招商，但都沒有電，請問電到哪裡去？