台北市長「三腳督」選舉電視辯論會昨天舉行，民進黨台北市長候選人陳時中在結辯時強調自己是全世界最想公布疫苗合約的人，被對手黃珊珊狠盯近6秒。陳時中今天解讀這是因為「打到她心裡的痛處」。他也酸黃珊珊所問的問題都是在市政上沒處理好的地方，黃拿來請教大家「這也是一個辦法」。

國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊昨天在辯論會中正面交鋒，被質疑擋疫苗的陳時中在為自己辯駁，強調他沒有阻擋疫苗，「我是全世界最想公布疫苗合約的人」時，面帶微笑的黃珊珊突然轉頭，直盯著陳時中近6秒鐘。

陳時中今天上午到大佳河濱公園迎風壘球場出席「小英盃慢速壘球錦標賽」，媒體詢問陳時中的看法，陳時中冷回一句「因為打到她心裡的痛處嘛！」。

黃珊珊昨日說陳時中若當選，不辦雙城論壇就是在打臉蔡英文總統的國慶文告，對此，陳時中反問「我倒不知道哪一點打臉總統的文告？」

黃珊珊在辯論會交叉詰問時，詢問兩位對手台北市缺電和限電問題，受訪時也酸說，黃珊珊所問的議題，都是在市政上面，有一些沒有處理好的地方，她拿沒有處理好的地方出來請教大家，「這也是一個辦法」。

外界質疑陳時中談話內容經常提到台北市長 柯文哲，陳時中表示，這次的選舉，大家都忘記了現任者是柯市長，我們是要做繼任者，對現任者的情況當然會有所批評，好的我們要延續，不好的我們要改進，就是這樣子。