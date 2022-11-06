民進黨竹北市長候選人鄭朝方，5日在臉書上稱遇到1名婦人暴力對待，國民黨竹北市長候選人林為洲則發文呼籲，選舉時期的訊息往往被放大解讀，候選人發布資訊不應過度渲染，任何候選人都不宜誇大事件，操弄選民情緒。

林為洲針對鄭朝方自稱遇襲一事，表達強烈譴責選舉暴力，不分政黨絕不容許新竹縣發生選舉暴力事件，也呼籲選民，選舉將至勿做出不理性行為，傷害自己和他人，選賢與能理性選舉。

鄭朝方在臉書發表稱稱傍晚參加一場地方里長競總成立大會後，有位婦人在街上大聲疾呼，他趨前致意，沒想到該婦人一邊比倒讚又是一陣穢語，一片混亂後就消失無蹤。

鄭朝方稱後來行程結束覺得手臂疼痛紅腫，才前往就醫，在醫護人員細心檢查照顧下，不適的症狀減緩許多。

鄭朝方表示，竹北是一座溫暖富人情味的城市沒想到遇到暴力的對待，就算遇到暴力，也不能阻止他要改變竹北的心，他還是會繼續堅持理想，為竹北的市民朋友努力打拚，希望他是最後一個在參與公眾事務上受到傷害的人。

竹北分局表示，三民派出所5日晚6時許，執行福德里長曾文忠競選總部安全維護時，鄭朝方前來參加造勢活動，與選民互動過程中，疑似遭受一名婦人捶手臂後隨即逃離現場，警方獲報後查獲該名婦人，疑似與政治立場不同有關，全案已受理報案，目前鄭朝方暫不提告。