來台發展多的年的馬來西亞男星祖雄，日前宣佈與烏克蘭正妹林佳娜（Tatiana Lin）從砲友升格為情侶後，便經常透過社群媒體公開曬恩愛，兩人更在YouTube頻道中大方分享私密房事，讓不少人看了臉紅心跳。而近日祖雄為了宣傳健身新書，特別登上了網路節目《綜口味開房間》，大方承認「性生活在感情裡占比60%以上」並大方示範「火車便當」讓眾人驚訝不已。

祖雄近日為了替健身書宣傳，特別登上由網紅小賴、丹妮婊姐、紀斯豪所主持的網路節目《綜口味開房間》，而當小賴問到「性在感情裡的比重」時，祖雄毫不猶豫的表示「重！我個人認為是60%以上」，若兩人再一起開心但性生活普通的話，他也沒辦法接受；小賴繼續追問，「如果生活不OK、性很OK？」祖雄則回應，這樣反而可以拯救生活上一些不好的地方，包容度也會變大，因為對他來說，只要性生活不美滿，就為了一點小事容易吵架。

另外，祖雄也透露自己很常被問到要如何健身才能讓性能力變強的問題，他也認真分析表示「床上運動」涉及了心肺與肌肉「若是把核心練好，對那方面會很有幫助。接著，他當場就揪小賴，與他一同示範如何運用核心做「火車便當」，讓眾人看了臉紅心跳，也掀起網友在留言處熱烈討論。