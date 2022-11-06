60歲阮姓越南籍女子在2010年來台擔任看護工，工作2年多就失聯，前晚葉姓男性友人騎車載她時遭員警攔檢，葉男還謊稱阮女是他太太，謊報資料，但因為照片「差很大」被警方識破，女子還不停的雙手合十不斷念「阿彌陀佛」，最後被查出她已失聯3317天，全案依違反《入出國及移民法》將阮女移請移民署查處。

三民二分局民族派出所員警於4日深夜23時許，行經三民區建工路與建興路口，攔查一輛交通違規的雙載機車，查證身分時發現女乘客「怪怪的」，且葉姓男騎士不停掩飾女乘客身分，先是稱女子是他太太，記憶不好，又不斷替她回答所有基本資料。

不過員警查詢比對相片明顯不是同一個人，直呼：「差那麼多，照片完全不像！」，葉男還辯稱是變瘦，女子也在旁附和「以前很胖，現在很苗條！」，仔細聽女子口音非本國籍，又發現她身上攜帶另一人的身分證影本及健保卡，但她一度稱稱是替外籍幫傭保管證件，又說是撿到的，說法反反覆覆，儘管女子雙手合十，不停說著「阿彌陀佛」苦苦哀求，警方仍將女子帶回查證身分。

經查證發現原來她是失聯3317天的60歲阮姓越南籍移工，從2010年合法入境來台幫傭，但到2013年被通報失聯，後來就透過同鄉在雲林、嘉義等地打零工，才剛到高雄第3天就被警察抓到，全案依違反《入出國及移民法》將阮女移請移民署專勤隊查處。