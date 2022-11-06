紅極一時的綜藝節目《百萬小學堂》那些令人百思不得其解的「小學題目」，以及淡定在一旁「神救援」的可愛小資優生，已經成為大多數人的回憶，而裡面的成員小西瓜（廖書嫻）、威力（陳思瑋）與葉子（李葉）當時紅遍大街小巷，節目結束後繼續專注學業，丁丁與小西瓜的現狀也隨之曝光。

丁丁（徐浩軒）當年在《百萬小學堂》就是資優生，爸爸是知名產科醫師徐金源，自從節目結束後，就幾乎再未露面，只有在2021年和爸爸一起上《全民星攻略》猜題，當時主持人曾國城透露他建中畢業，考上台大經濟系，即將出國留學，不但會打籃球，藝術方面也表現優異，鋼琴相當拿手也參加學校樂旗隊，還曾奪得北市兒童美術創作展冠軍。據《TVBS》報導，如今24歲的他剛畢業就飛往美國就讀研究所，攻讀金融碩士1年。

另一位成員「小西瓜」（廖書嫻）在節目表現亮眼，常常運用自己的聰明才智解決來賓的煩惱。其實，她在現實生活也是個資優生，2017年在大學學測中考出74級分，成為長庚大學中醫系的學生，之所以選擇就讀中醫系，和「金庸小說」有很大的關係，她說：「我小時候看金庸小說，書裡的武林高手都會認穴位、點穴，久而久之對中醫充滿興趣。」