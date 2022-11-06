台北市長候選人黃珊珊6日舉辦「偉大市民向前騎活動」，來到內湖科技園區向當地民眾拜票後，上車繼續下一站的行程。（鄭任南攝）

陳時中辯論稱最想公布疫苗合約 黃珊珊還原「狠瞪六秒」原因：匪夷所思 @中時新聞網 ​

台北市長選舉電視辯論會昨落幕，民進黨台北市長候選人陳時中在結論時表示，「我是全世界最想公布疫苗合約的人」，讓原本微笑面向攝影機的無黨籍台北市長候選人黃珊珊，突然轉頭直盯著陳時中近6秒鐘，黃珊珊今受訪表示，轉過去看是因為他說自己最想公布疫苗資訊，「這個匪夷所思。」

黃珊珊今上午舉行偉大市民向前騎活動，會中受訪表示，昨天大家都在問陳時中同樣的事情，但陳時中還是迴避，強調自己是替2300萬人問的，疫情最嚴峻的時候，用意識形態組擋疫苗的人，如果陳時中說不是自己，那可以說是誰阻擋。

另辯論中黃珊珊提及陳時中擔任衛福部長時，成立少子化辦公室，但只開過一次會花了7億，遭陳時中四兩撥千斤稱「不知道數字怎麼來的」，黃珊珊表示，這是心理有鬼嗎？數字是審計部調查的結果，也是立法院調出來的資料，他如果不知道是不是請立法院調一下，「他自己被糾正不知道嗎？」

而陳時中在辯論另有提起身心障礙者有陪產協助，對此黃珊珊稱，台北市身心障礙社福單位本來就有做協助，陳時中不太清楚吧。

而昨日還有社宅議題交鋒，黃珊珊昨日稱北市為全國社宅興建第一名，內政部次長花敬群昨不滿意在臉書回嗆，全國直接興建社會住宅目前推動超過6.3萬戶，台北市目前約2萬戶。黃珊珊今日再回批，自己是說跟其他城市比較起來，花次長每天都在當競選總幹事嗎？幹嘛跟全國總數來比，自己是跟各縣市數量來比，並痛批花敬群次長已經不太適任。