民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭到國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，指出高虹安聘雇男友當立法院的公費助理，並涉嫌詐領助理費。民眾黨今天（6日）對此召開記者會，黨團總召邱臣遠表示，「林耕仁團隊的爆料內容，是精心設計的放話」，質疑這些資料究竟是誰給的？痛批是國家機器在踐踏個資法。

邱臣遠直言，選舉要有人性，而林耕仁不要被利用，不要被背後的勢力借刀殺人。這次選舉從7月份以來，從幼稚園打到博士、論文抄襲、北一女入學等都遭攻擊。不料林耕仁竟也加入烏龍爆料行列，爆料內容似是而非、含沙射影，其實是精心設計的放話。

邱臣遠說，像是高虹安的男友「已離婚」卻說成「已婚」，甚至說內容是從民眾黨內部流出，是民眾黨內鬨的結果。邱臣遠認為，民眾黨立委的名冊與公費助理的薪水，這些都是立法院內部資訊，質疑林耕仁怎麼知道李姓助理是從哪一家公司申報勞健保？怎麼知道李姓助理在別家公司收入更高，高多少？又是如何獲得這些資料，來源內容是誰給的？又怎麼知道檢調單位已經立案？

邱臣遠說，林耕仁公布的立委助理薪水、勞健保、加班費，都屬於個資法的保護範疇，若要公布必須取得當事人同意，因此資料取得是不正常的程序。先前就有資策會將高虹安的出差個資記錄洩漏給週刊爆料，現在又有不知道哪個單位將薪酬個資交給林耕仁爆料，坦言「國家機器直接不演了」，而能操控、餵養六連霸在野黨議員、市長提名候選人，沒有國家級力量是辦不到的，呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，新竹市長選舉不是沈慧虹與跟高虹安的公平競爭，是民進黨立法院萬年總召柯建銘權勢之爭、是國家機關調查平民隱私、是綠色媒體全面碾壓，大費周章只為攻擊高虹安。民進黨先用國家機器與黨媒造謠、裁贓，把對手鬥臭，意圖致人於死地，再洗腦人民，鼓動綠衛兵發動公審，模式宛如21世紀台灣版的中國文革。

蔡壁如指出，為了攻擊高虹安，柯建銘殺到眼紅，把自己當法官隨口幫別人定罪，同樣的事情發生在自己身上卻變成合法行為，柯建銘暗指高虹安「麻煩大了」，為什麼這個「麻」到柯建銘兒子身上，就船過水無痕？

蔡壁如直言，林耕仁違法烏龍爆料只是序幕，民進黨即將推出新一波抹黑攻勢，用特定媒體、假民調和檢調單位三支特種部隊，繼續攻擊高虹安及其周邊的人，先抹黑、帶風向，檢調再拿烏龍爆料約談高虹安親友、團隊，甚至發動搜索，要讓高虹安身邊的人疲於奔命，留高虹安孤軍奮戰，讓高虹安不敢講話、讓支持高虹安的人噤聲，呼籲支持高虹安的朋友，跟我們一起對抗暗黑勢力。