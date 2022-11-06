蔡英文總統（左二）與民進黨台北市長候選人陳時中（右前）6日一同前往大佳河濱公園，出席「2022小英盃慢速壘球錦標賽」開幕儀式，為賽事開球。（黃世麒攝）

民進黨提供

民進黨台北市長候選人陳時中辯論會後的民調仍落後對手蔣萬安，蔡英文總統全力拉抬，今天偕前副總統陳建仁等人出席「小英盃慢壘賽」，她以壘球為例，強調打球就是要團隊合作，才能打出好成績。現在的選情很激烈、很膠著，呼籲支持者當陳時中和民進黨候選人的「神隊友」。

蔡英文今天與陳時中、陳建仁、總統府資政兼小英之友會全國總會總會長顏志發、國策顧問兼台北市小英之友會總會長陳茂仁、台北市慢壘協會陳宗河理事長、立委莊瑞雄、和地方黨公職人員，共同赴大佳河濱公園出席小英盃慢壘賽，與台北市長候選人陳時中一起為球賽開球，並由陳茂仁、陳建仁擔任打擊，為活動揭開序幕。

蔡英文致詞時表示，過去兩年多來，她要謝謝大家團結防疫，一起把疫情穩定下來、控制下來，現在不只重開國門，大家也能夠正常生活，「就像現在，我們可以在一起安心地來打球」，能走到這個階段，真的很不容易，她高呼「今天，我們前指揮官—阿中也在現場，我們是不是給他鼓勵一下、加油一下！」

蔡英文強調，我們都知道，打球就是要團隊合作，唯有團結，才能打出好成績。治理國家也是，台灣就像一支球隊，中央政府和地方政府，各有各的守備位置，我們要團結一心、互相補位，當彼此的神隊友，才能發揮團隊戰力，讓台灣在國際上能夠打出好成績。

距離選舉，只剩下20天，她說，現在的選情真的很激烈、很膠著，很需要大家一起來當阿中，還有民進黨候選人的「神隊友」。呼籲現場所有陳時中的「12號隊友」，一起幫忙拉票、催票，讓陳時中可以當選，讓陳時中在台北，當執政團隊的神隊友，「我們中央地方一條心、一起拚，拚出更好的成績」。

她也重申，「18歲公民權」的修憲複決，11月26日，她請大家跟她一起，為18歲公民權投下「同意」，讓更多「新隊友」也能夠加入參與公共事務、決定國家未來的行列。