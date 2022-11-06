最新進展！台版柬埔寨式詐團虐死3人 日月潭山區尋獲第3具遺體

稍早警方已在南投找到裝有第三具遺體的行李箱，正準備向下找尋遺體。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

台灣柬埔寨式詐團10月起在中壢、淡水成立2據點，關押61人，虐死3名被害人，警搗破據點逮16名犯嫌，並進一步逮回幕後主謀「茶董」35歲陳樺韋。這起案件中3名死者，分別被棄屍在桃園市龜山區，以及南投日月潭山區，稍早警方已在南投找到裝有第三具遺體的行李箱，向下搜索後找到遺體，目前已將遺體和行李箱一同搬運上來，後續將報請勘驗確認死因。

該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，黃男的遺體則被丟在日月潭風景區。

專案小組掌握疑似棄屍車輛，追查後鎖定涉案嫌犯，5日晚間10時許分別在桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等處，拘提30歲邱嫌、30歲周嫌以及30歲葉嫌等3人到案，6日凌晨再於桃園市復興路一帶拘捕35歲謝嫌。

警方調查，謝主要負責協助將屍體搬運下樓，再與同行犯嫌一同將屍體抬往事先停放在路邊的汽車，塞進後車廂，邱、周、葉3人則負責將屍體載往桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處丟棄。

稍早警方在台21線74.4公里處，找到用來運送黃男屍體的行李箱，隨即在拉起封鎖線，據悉，兇嫌先將屍體丟下，再丟棄行李箱，因此警方積極向下搜尋，幾分鐘後便找到遺體，目前正和行李箱一同從山坡搬運上來，將報請勘驗確認死因。