被陳時中嗆「律師怎麼考上的」 黃珊珊狠酸「一句話」記者偷笑 @中時新聞網 ​

國民黨台北市長候選人蔣萬安5日於辯論會自提矽谷律師經驗，但卻被爆律師資格遭停權3次；而民進黨候選人陳時中不只酸蔣萬安律師經驗，連帶批評同為律師出身的候選人黃珊珊「律師不知道怎考的」。黃珊珊今日受訪聽聞，先批陳時中「不知怎當上衛福部長」，又酸蔣萬安「我的律師牌照沒被停權過」。

黃珊珊6日從早上7時展開「偉大市民向前騎」騎腳踏車繞行台北市12區行動，並於內湖大港墘公園站接受媒體訪問。針對陳時中5日晚間於廟口開講時嗆聲，「他們（蔣萬安、黃珊珊）那個律師不知道怎麼考的」等言論，黃珊珊反問，「那陳時中的衛福部長怎麼當上的？」

另外，針對蔣萬安5日辯論會喊出冷氣「以租代買」，並不斷提起自己矽谷律師經驗，卻被爆出律師執照遭停權3次？黃珊珊回應，自己問的是限電進行式，蔣萬安回答的好像與她問題沒什麼相關，而是一直提節電，「我的律師牌照沒被停權過，我不知道他的問題是什麼。」

至於辯論結束後多方民調出爐，黃珊珊表示，現在民調電話很難打，在昨天就可以做出民調讓人匪夷所思，「不過是蓋洛普做的就不意外了」，接下來還有其他單位做民調大家都可以參考，昨天直播的民調大家都有看到，怎麼會跟中廣差這麼多？

黃珊珊強調，每一天都會發生各種市民關心的事情，市民也都會看候選人提出什麼方案，所以不用把辯論當成唯一，選舉本來就是選出適合的人，不用想每天的策略，而是自己本身有什麼內涵，產品不好，怎麼包裝都沒有用。