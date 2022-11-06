中廣董事長趙少康今天赴桃園陪同國民黨桃園市長候選人張善政在龍潭區市場掃街拜票，針對民進黨台北市長候選人陳時中說他是蔣萬安的側翼，趙少康回應，原來陳的說法是想貶低他與蔣萬安，但實際上卻是羞辱自己。

趙少康說，今年1月他在臉書上分別發表，說國民黨跟民眾黨應該要合作，那個時候都還是提名之前，比如說台北市如果大家做民調，蔣萬安第一那就提蔣萬安，如果新竹是高虹安第一就提高虹安，當然各自有候選人以後就就很難合作，那就是各自努力，這問題已經解是好幾次，陳時中他都聽不懂。

他也批評，對於蔣萬安的問題陳時中沒有確實答覆，王必勝說陳記憶那麼好，怎麼不記得3＋11到底怎麼回事？怎麼會不記得10月27號晚上衛福部3個巨頭跟他密會3個小時談些什麼？所謂的新竹、台北應該怎麼選，自己還跟蔣萬安在一起練習3個鐘頭想到這一題，原來想的是黃珊珊會提問，因為最擔心棄保是黃珊珊，陳時中是棄保的受益者，因為綠營歸隊，他居然還提出這個問題，被蔣萬安倒打一把，不是自取其辱嗎？「陳時中你到底腦筋想些什麼？以你這樣的智慧，這樣的智力提這樣的問題，還想選台北市長嗎？要笑死人了。」

張善政也說，陳時中原來是衛福部部長，大家最關心的是他在部長任內在疫情期間替民眾做了什麼事情，但他講說已經不是衛福部長，所以對部長任內事情都不講，但他曾經說過「責任我來扛」，這責任扛到哪裡去了？責任丟在地上、踩在腳下，非常不可取。

提到桃園市長選情，趙少康認為，國民黨現在是穩定領先，表示桃園的選民是很明智的，很理性的知道應該選什麼樣的人，張善政一切都好，只是不是那麼會選舉，民眾要選一個什麼都好的人，只是不會選舉，還是要選會選舉，但是其他沒有張善政那麼好的人，這個道理這麼簡單，其理自明，一想就懂了。