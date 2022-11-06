近日，有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，畫面中顯示在球賽轉播的現場，當鏡頭帶到觀眾區時，就有一位小孩緊盯一旁的辣妹胸部，畫面相當逗趣。

PLG開幕戰由台北富邦勇士隊主場迎戰新竹街口攻城獅隊，比數以102比94由富邦勇士隊拿下勝利。不過，當賽事轉播將鏡頭帶到觀眾席時，可見一名小男童完全不理球場上的精采交鋒，將眼睛直直盯著一旁的一名長髮女子胸口。被目光緊盯的女子卻像是並未發覺男童的目光，舉起手來為支持的球隊高呼加油，此外，她身穿短版外套，裡面卻像似女性內衣的搭配，畫面相當香豔，引發網友們瘋狂留言。

對此，網友紛紛笑回，表示「比我媽媽的還大」、「突然想喝」、「小朋友：晚餐還沒吃！越看越餓」、「男孩：小朋友才看球，我大人要看奶」、「小弟弟想：最近好多小姊姊都沒錢買衣服」、「小朋友想吃肉包」、「吸兩口好嗎。」

網友紛紛留下逗趣留言。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

此外，也有網友敲碗女子身分，就有人指出是「Uny優妮」。並表示從她先前分享的貼文也可以猜到，她應該是新竹攻城獅隊的球迷，還曾穿過同套「戰服」看過球賽。