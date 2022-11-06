台中市長盧秀燕6日替無黨籍市議員陳清龍競選總部成立站台。（盧秀燕競選總部提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕6日替無黨籍市議員陳清龍競選總部成立站台。（盧秀燕競選總部提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長盧秀燕6日選舉攤滿檔，早上替無黨籍市議員陳清龍競選總部成立站台，盧秀燕指出，陳清龍議員是連任5屆優質議員，兩人雖不同黨，但在很多市政議題上，都是一起攜手建設，而且兩人還是淡江大學學姊與學弟。現場有許多淡江校友現身支持，大家高喊「盧秀燕當選，陳清龍當選」，彷彿就是校友大集結。

盧秀燕提到，過去4年在市議會裡面，陳清龍議員形象正派，問政非常認真，最重要的是為豐原建設爭取不遺餘力，包括水岸花都理念，攜手建設葫蘆墩圳與葫蘆墩公園，融入地方的文史意象在建設中，讓豐原有不一樣的面貌。

盧秀燕表示，今天特別跨黨支持陳清龍議員，由於台中市議會有65席的議員席次，國民黨提名34席，還有31席空間，在台中市議員選舉中，希望能有正派、優質、認真議員當選，陳清龍議員就是其中之一，所以要親自到場支持並且祝福他。

盧秀燕透露，陳清龍議員也是她淡江大學學弟，大家知道她是政治大學畢業，研究所念淡江大學，兩人除了是市長與市議員公務交情外，還有私誼，都是淡江大學的校友。

盧秀燕強調，過去4年她努力建設豐原，包括已經啟用的豐原轉運中心是台中市第一個交通轉運中心，也是山城地區樞紐。另外，還有鄉親期待很久東豐快速道路已經復工，這是山城重要的交通線、生命線，我們要努力建設完工，以及已經開工的豐原國運中心等等，未來4年她會更努力建設豐原。