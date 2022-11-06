每對情侶相處的模式都不盡相同，但有時候嘴巴甜一點、多說一點好聽話，或許能成為延長感情壽命的好方法。命理網站《星座上上簽》分享，天秤座、雙魚座和獅子座的女生，在談戀愛的時候嘴巴最甜，也非常懂得見機行事，因此總是受到另一半的寵愛。

▎天秤座

天秤女的情商很高，懂得看人眼色，另一半有任何情緒波動，她都能一秒察覺並幫忙緩和，因為她不喜歡爭吵，也不喜歡負面的情緒與氛圍。天秤女是12星座中的好脾氣代表之一，不會隨便耍任性，善解人意又懂事，可以給予另一半很多的尊重與理解，這樣的貼心自然能得到另一半的寵愛。

▎雙魚座

雙魚女天生散發著需要被憐惜、照顧的氣場，能夠激發、滿足男性的保護慾，除此之外，雙魚女還非常細心，雖然偶爾會耍點小任性，但只是希望另一半能多多關心自己，但當她發現對方處於辛苦疲憊的狀態時，就會更多地照顧、安慰對方，像是小天使一樣的存在。

▎獅子座

獅子女的個性霸道又強勢，但其實當她談起戀愛，就非常會撒嬌，表現出小女人的一面，十分崇拜那個強大、能保護自己的另一半；但她並不是凡事忍讓、好欺負的人，更多時候獅子女會佔據戀愛中的主導地位，尤其擅長「先打一巴掌再給糖吃」，把另一半馴服的服服貼貼。