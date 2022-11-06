台北市長辯論會昨登場，民進黨候選人陳時中不滿對手蔣萬安「防疫7問」，狠嗆一樣的問題問3次有點多餘。對此，民進黨高雄市長陳其邁今（6）日評論，陳時中辯論有掌握到要點，「我覺得他昨天的表現跟他原來的樣子也比較像」，表現相當不錯。

蔣萬安昨在辯論會上攻勢猛烈，針對陳時中提出「防疫7問」，但陳時中反嗆他，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直在問這些問題，裝睡的人叫不醒⋯⋯問了3次其實就有點多餘了。」

媒體問及陳其邁怎麼看陳時中嗆蔣萬安「1個問題問3遍是不是在睡覺」，陳其邁認為，陳時中是在整個辯論政策論述，還有在攻守上，表現都相當好；辯論畢竟還是選舉攻防，當然會有一些火花，但民眾還是比較希望能夠聽到，解決在台北市碰到問題時最有效的方法到底是什麼？

陳其邁直誇，陳時中過去擔任政務官，對於一些重大政策也非常熟悉，所以在政策論述上，比其他2位更具有可行性，也更務實，這應該是市民期待的。

陳其邁觀察，陳時中的辯論表現，一些要點他都有掌握到，「我覺得他昨天的表現跟他原來的樣子也比較像，也不會看起來不太一樣，我覺得跟他一慣的做事態度是一致的，所以我想表現是相當不錯」。