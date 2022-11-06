好市多每逢假日都會吸引不少民眾補貨，一名女網友表示，昨日下午到好市多購物，被室內溫度熱到頭痛，甚至嚴重到想吐，走出賣場才稍微緩和，她上網發文建議網友，如果沒有要大量採買，千萬別進好市多，「已多次感覺不到有開冷氣了」，貼文曝光，網友也分享自己的消費經驗，不少分店都被網友點名「太悶熱」，但有人認為只要避開假日人多時段，就能避免這種況狀。

原PO昨（5）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨日下午和好友到好市多購物，因為賣場內悶熱，導致她頭愈來愈痛，甚至想要嘔吐，她迅速採買結帳離開，發現室外的溫度比賣場內還涼，空氣也好很多。她建議網友，若沒有大需求採買，千萬別進好市多，「已經很多次進去都感覺不到有開冷氣了」。

雖然原PO並沒有透露自己去哪一間分店，但貼文曝光，引發逾千名網友共鳴，「中壢的也常常讓人缺氧」、「中和店也是，逛半圈就開始頭暈了，感覺沒開冷氣很悶」、「新竹的也是不太涼，只有放蔬菜哪裡很冷而已」、「高雄大順店，應該也在名單中」、「新莊店也是很悶熱，不怎麼通風」、「我以為只有我會在內湖頭暈想吐」、「稍早剛去北台中店，確實還滿悶的，稍逛一下流汗了」、「高雄中華店也有相同感覺」、「我上次去新莊店也是，根本只有開送風吧，熱得要命，差點中暑欸」。

留言中也有其他人說，「建議平日的中午時段去採購，人很少」、「真心建議不要假日去好市多，屢試不爽，每次假日去都覺得快熱爆」、「平日去都冷到打哆嗦」、「一律建議退卡，逛個賣場不用冒生命危險」、「結帳時看到金額，就會感到 一股涼意了」、「可以去買鮮奶那區啊」、「很熱，馬上前往蔬果區跟牛奶區就對了」。