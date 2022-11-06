管罄（左）昨為好姊妹林逸欣慶生。（鑫羽工作室提供）

林逸欣昨舉辦生日音樂會。（鑫羽工作室提供）

林逸欣昨（5日）迎接37歲生日舉辦「經過生日音樂會」，中場她以鋼琴自彈自唱〈天黑黑〉後，好友管罄及倪安東驚喜現身，送上蛋糕並獻唱生日快樂歌，讓林逸欣相當感動，不斷感謝說連昨晚便當也是管罄買的，管罄笑回：「廢話太多、快點吹蠟燭！」姊妹情誼深厚。除了管罄、倪安東，她一票眾好友也到場支持，包括李運慶、張勛傑、梁舒涵、小豫兒及洪詩等人。

她昨穿細肩帶白色小洋裝揭幕，為現場帶來清新氣氛，提到去年因疫情影響改辦線上音樂會，如今終於緩步回歸正常生活，林逸欣有感而發地說：「人生中所遭遇的一切悲傷與紛擾都只是經過。只要相信自己不會因此而停下腳步，未來，好像也就沒這麼遠了。」她也提到一起長大的好友之前昏迷一個月後醒來，記憶卻停留在16歲，讓她相當感概，更讓她懂得珍惜現在，「回憶很多、遺憾很多、想給得很多」。因此寫下新歌〈包括〉。

她也解釋音樂會取名「經過」，主要想傳遞「希望所有的不愉快都只是經過」，因此今年音樂會特地不找嘉賓、將所有時間保留給粉絲，她還獻唱3首全新未發行的Demo版歌曲，也以不同樂器改編歌曲演出，包含小提琴、鋼琴、電吉他，甚至還有新學的烏克麗麗。由於2年沒登台，林逸欣事前心情緊張前後共彩排3次，結果唱到沒聲音趕緊打開嗓針，為了護嗓，她在演出前都跟樂手以比手畫腳方式溝通，相當用心。