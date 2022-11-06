11月4日下午3點，一列「義新歐」中歐班列滿載新能源汽車、電動自行車、日用百貨等商品，從浙江義烏出發，駛向德國杜伊斯堡。截至目前，「義新歐」中歐班列義烏平台已累計往返德國方向班列1287列、進出口標箱達到10.38萬個。義烏海關監管「義新歐」中歐班列對德國累計進出口165.9億元人民幣，年均增速達64.7％。

義烏市巨集勝報關代理有限公司負責人葉勝表示，中歐班列運輸比海運模式縮短了近一半的時間，很多客戶都會主動要求用中歐班列運輸他們的貨物。這幾年，公司的業務量都保持約30％成長。

2014年11月18日，首趟「義新歐」中歐班列（義烏—馬德里）從義烏發車啟運，沿途經過德國漢堡、杜伊斯堡等城市，目的地是歐洲最大的小商品集散地西班牙首都馬德里，這是世界上運行線路最長、途經國家最多的國際班列。班列的開行，打通了小商品通往德國的陸上通道。

根據中新網報導，作為「義新歐」中歐班列重要停靠網站，從義烏開往德國的中歐班列開行日趨頻繁。對德義新歐開行班列數量不斷增多，運輸貨物也在變化。從最初的出口小商品為主，發展到目前出口太陽能光電板、汽車整車及零配件、智慧設備等。