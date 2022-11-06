前立法院長王金平昨日為高雄市議員候選人黃紹庭站台時，提到大家都很懷念前高雄市副市長李四川，若李選市長一定高票當選，但他不願意，如今柯志恩來選也是非常好「沒魚，蝦也好」；柯志恩今早受訪表示，自己跟李四川比起來，的確是蝦米，但經過努力也會變成大蝦或大魚，王院長要表述的重點是，起初不被看好，但經過一番努力後，也會被大家看到。

柯志恩今天上午與李四川、國民黨高雄市議員候選人林義迪於大旗美地區車隊掃街，在接受媒體聯訪詢問王金平說李四川選市長時一定高票當選，但他不願意，如今柯志恩來選也是非常好「沒魚，蝦也好」的看法。

柯志恩說王院長最主要的意思是說，他第一人選是副市長李四川，她形容自己第一時間下來的確是「沒魚，蝦也好」，的確跟李四川比起來，她算是蝦米，但是這個蝦米經過很多時間的努力之後呢，也會變成一隻大蝦或是一隻大魚啦，所以院長後面要表述的是，剛開始不被看好，可是後來經過一番努力之後，也會被大家所看到。

李四川緩頰指出，昨天後來他也講過，小蝦是他，真正的魚在這裡啦（指柯志恩）。李四川表示，這幾個月高雄市民應該都知道，柯志恩不管是口才、能力、學歷、經驗，說實在都比他還要好， 所以，柯志恩是最佳的高雄市市長人選。