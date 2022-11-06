台中市年約70歲的婦人日前接獲假冒友人電話，稱其急需用錢，要求匯款50萬元至指定帳戶，但行員與其核對收款帳號時，眼尖發現其對話訊息內容顯為詐騙集團慣用手法，警方獲報趕抵，但婦人不願失信於人也堅信並非詐騙，多次婉拒警方介入，並要求銀行盡快完成匯款，直到警方告知對方提供的帳戶已遭警示，婦人才終於放棄匯款，並謝謝警方的協助。

台中市政府警察局第三分局健康派出所巡佐董至宏、警員王怡千，日前接獲銀行通報有客戶疑遭詐，婦人見警說：「我真的知道，不要替我操心。」堅定捍衛自己的信用，更表明即便日後真有問題「也是能夠承受的範圍。」警得知婦人欲匯款50萬元說要投資用，卻不識得帳戶所有人，肯定就是詐騙。

「沒事，沒事」，婦人當下拒絕透漏任何資訊。警方並未放棄，銀行襄理也在旁共同勸說，所謂「烈女怕纏郎、惡鬼怕鍾馗」，婦人終於道出自己匯款其實並非為了投資，而是朋友出了一些問題，而自己承諾要幫忙。

對於警方提醒的「投資詐騙」、「猜猜我是誰」等詐騙手法，她都點頭如搗蒜，然仍是堅持自己認識對方，要警方別為她擔心。警方見無法以口頭說服婦人，只好試著讓證據說話，查證對方提供給婦人匯款帳號，其中1筆已被列為警示帳戶，婦人一聽終於放棄匯款念頭，真誠的向警方道謝後，隨即離去。

警方呼籲，民眾接獲電話或訊息要求匯款，只要涉及金錢相關，千萬要提高警覺。詐騙集團的話術，仔細想想其實都有很多不合理之處，誤信話術並不丟臉，「裝睡的人叫不醒」才是令員警擔心及感到無能為力的事情，民眾若有任何疑問，都可撥打165反詐騙專線諮詢求證，千萬別輕易把辛苦錢拱手送人。