無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨於台北市長選舉電視辯論會上抨擊，對手民進黨台北市長候選人陳時中成立少子化辦公室只開一次會還拿了7.9億，是浪費預算，對此行政院長蘇貞昌反批「事務性的扭曲」，強調全國社福預算有大幅成長，不要為了選舉就拚命扭曲。

蘇貞昌今前往汐止區視察國道坍塌路段，他受訪時表示，可以看到蔡英文總統上任時少子化的預算不過150億，今年已經到800億，明年到1000億，中央是多麼用盡誠意跟努力編足了預算，讓想要當爸爸、媽媽的年輕人，連不孕症補助都有，而因為有這一個補助到10萬塊，很多過去負擔不起相關醫療費用的年輕爸爸、媽媽踴躍爭先申請，沒有這個預算的時候才19個申請案，現在因為有這個補助，到現在已經誕生5千多個小寶寶，到年底就有將近1萬個，「光我辦公室兩個比較高齡的助理，都已經喜獲寶寶，前天我還跟第二個大大恭喜」。

蘇貞昌指出，照顧孩子的育兒津貼去年才2500元，今年是一個人一個月5000元；再進一步，照顧孩子，過去育兒留職停薪可以領6成薪，現在是8成薪，這都是實實在在的錢，不只是照顧小的，還照顧老的。

蘇貞昌說，蔡英文上任時的政府長照預算一年不過編46億，現在已經增加到649億，這要特別感謝蔡適應等立委，大家在立法院拚命護住一年一年增加的預算。

蘇貞昌批，國民黨執政時連現在的零頭都沒有，「還好意思來批評，還好意思只就什麼辦公室開幾次會，這種事務性的扭曲，卻沒有注意到全國這種社福預算的大幅成長」。

蘇貞昌委屈表示，這是多麼重的擔子，這幾年來扛得很辛苦，也是立法院的立委多麼認真地護住這些預算，才能讓小的、老的，要得到照顧的國民都因此有了照顧，「希望公平一點，不要為了選舉就拚命扭曲，把事實都給歪了，這樣不是正常的社會，這樣很不好」。

另外，昨天國民黨台北市長候選人蔣萬安批評陳時中「綠共一家親」，蔣經國總統還在的時候說，一定不能跟萬惡共匪來往，是要「三不」，但蔣萬安質詢卻在在主張三通，還去當大陸買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，「到底誰在舔共」。

蘇貞昌表示，台灣人一代又一代護住這塊土地、堅守自己的家園、建設我們的國家，「是誰在兩岸之間跑來跑去，謀取暴利，一看就清楚，不必再扭曲，更不要去嘲笑我們這些很努力、很認真地護住這一塊土地的每一個人」。