台中市立清水高中舉辦人工智慧營隊，共有8校20位高中職生報名參加。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立清水高中舉辦人工智慧營隊，學員經過兩天學習發表成果。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

人工智慧是現代不可或缺的生活科技，台中市立清水高中舉辦人工智慧營隊，8校20位高中職生透過兩天學習，在腦力激盪下擦撞出創意火花，提出「智慧門鎖」、「動物飼料自動餵食機」以及「香蕉成熟度辨識」等構想，希望運用科技解決生活上問題，兩天扎實課程讓同學獲益良多。

為培養學生科技應用能力與素養，建立邏輯思考問題解決能力，台中市教育局委託清水高中在10月30日及11月5日兩天，於靜宜大學舉辦人工智慧進階課程：AI影像辨識與實務應用營隊，清水高中校長蕭建華、靜宜大學副校長王孝熙主持開幕式，隨即展開兩天密集課程學習。

靜宜大學副校長王孝熙指出，資訊學院資傳、資工、資管各系豐富教學資源與專業師資，帶領高中同學學習人工智慧影像辨識的相關知識與技術，讓學員進入AI領域，了解人工智慧發展的趨勢與應用，並利用實際案例，讓學員進一步掌握AI相關知識與技術應用。

營隊在同學分組腦力激盪下，擦撞出許多創意火花，分別發表對影像辨識構想。台中高工范同學等提出「智慧門鎖」構想，利用3D人臉影像辨識及虹膜辨識，打造不易闖空門的系統。豐原高中許同學等提出「香蕉成熟度辨識」構想，將香蕉以顏色分為4等級，進行採收分類。

台中女中何同學指出，該營隊是以自己十分有興趣人工智慧為主軸，希望能在其中了解此領域基本原理、社會上應用及未來發展趨勢等，尤其能學習基礎Python程式設計能力，甚至還能夠動手實作；她與郭同學發表「動物飼料自動餵食機」，透過距離偵測及聲音感測器感測，控制飼料餵食機。

另外，「運用AI判斷顏色的差異」可分辨出哪些是現金收入傳票、現金支出傳票、轉帳傳票三種傳票類別；「利用wifi與thingspeak IoT」則可隨時監看溫濕度讀取值，超標時發出警報並傳送訊息到line。

營隊邀請陽明交大及靜宜大學資訊學院教授擔任評審委員，每位委員對學生集思廣益發表的成果均表肯定，並提出精闢建議；靜宜大學資訊學院長蔡英德特別致贈教授李家同親筆簽名書予每位學員。

清水高中校長蕭建華表示，每項構想都是獨一無二，皆為最佳創意，兩天課程相當充實，讓同學真正體驗人工智慧在生活上所提供的方便與成效。清水高中教務主任翟家甫指出，學校過去都是辦理AI初階營隊，今年嘗試和靜宜大學資訊學院合作，辦理進階課程，共吸引8校20位同學參加兩天課程。