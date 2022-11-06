國民黨新竹市長候選人林耕仁陷入「三腳督」紛爭，甚至遭「宅神」朱學恒嗆有人敢為其站台「站一個打一個」，對此，國民黨主席朱立倫強調，「大家都不怕被打」，大家都會全力支持國民黨提名的同志。

朱立倫表示，林耕仁是國民黨提名的候選人，每一位同志幫林耕仁是天經地義，也是道義責任，謝謝前高雄市長韓國瑜以及要去輔選的每個人，相信大家都不怕被打，大家都會全力支援提名的同志，最後的階段，相信林耕仁一定會發揮陸軍，加上空戰，贏得勝選。

對於外界傳黨有授意讓林耕仁攻擊高弘安，為了不要讓民眾黨來取代國民？朱立倫強調，講這種話的人是沒有常識的人，講這種話的人是惡意破壞的人，林耕仁是主要政黨推薦的候選人，他當然一定會提出對於他的競爭對手的疑慮，對方就好好的回答。

朱立倫認為，林耕仁在2、3個月前民調一直維持第一，所以可能認為只要穩紮穩打就能贏得勝選。這2個月林耕仁民調開始下降，所以現在重新找回主戰場，整合陸軍、空軍發揮戰力，回到原來該有的第一的領先的地位。

至於是否擔心民眾黨取代國民黨？朱立倫強調，民主政治每一個政黨都是在競爭，國民黨是一個百年政黨，有自己的中心思想，堅持的原則不會改變，他們是創建中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，也能夠真正維護區域和平的政黨，並且永遠愛台灣，守護民主自由與區域和平。