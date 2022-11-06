行政院長蘇貞昌今（6）日上午赴國道1號汐止交流道了解邊坡坍滑搶修情形，交通部高速公路局表示，明日上午6點五堵到汐止主線全線通車，南下出口集散道及匝道部分也可以如期在13日上午6點前完成開放目標，讓基隆及汐止地區民眾回復正常交通。

蘇貞昌表示台灣地質敏感，與山爭道的道路應要特別注意，避免類似事件發生，萬幸事件發生當下沒有人員受傷。

高公局表示，汐止連日降雨未停歇，雨水不斷入滲，須隨時注意邊坡土石滑落情形，請現場施工人員都要注意安全，全力搶修，明日上午6點主線全線通車，南下出口集散道及匝道部分也可如期在13日上午6點前完成開放目標，讓基隆及汐止地區民眾回復正常交通。

目前國道1號南下汐止地區僅開放1個車道，假日及尖峰時間難免造成車輛壅塞，基隆及汐止地區民眾可提前改道，改道3路線包括：基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路例如台5甲等往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，提前於五堵交流道駛出利用地方道路如台5甲。