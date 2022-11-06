國民黨前台北市議員羅智強怒轟，「連辯論都要動手腳，陳其邁怕柯志恩怕到什麼爛招都用！」（柯宗緯翻攝）

高雄市長選舉公辦政見會11月12日將登場，近日遭質疑提問人名單有4分之1是「高雄市長陳其邁的人馬」。國民黨前台北市議員羅智強怒轟，「連辯論都要動手腳，陳其邁怕柯志恩怕到什麼爛招都用！」對此，陳其邁競總發言人高閔琳今（6）日回嗆，真正害怕辯論的是柯志恩，請對方回去好好準備。

對此提名人名單爭議，陳其邁昨天強調，高市選委會是獨立機關，尊重選委會的安排；國民黨候選人柯志恩回嗆，選務工作應獨立透明，該剃除任何具有政黨意識的人，才顯公平。

不過，羅智強也為柯志恩抱不平說，「連辯論都要動手腳，陳其邁怕柯志恩怕到什麼爛招都用」，看到高雄民心起飛，柯志恩聲勢大好，民進黨就開始潑髒水、玩陰招，只想骯髒的贏，民進黨根本不演，用兩招想玩死柯志恩。

羅智強怒斥，面對各界質疑，超暖的陳其邁搪塞說「選委會是獨立機關」，但高雄市選委會現任主委是陳其邁市府祕書長郭添貴

裁判球員都是邁的人，柯志恩要怎麼跟陳其邁鬥？要辯論，就要有交叉詰問；要公平，陳其邁就應該自己宣布拒絕瓜田李下，邀請柯志恩參加由公正第三方主辦的辯論會，不敢辯論又玩陰招，根本民主之恥。

高閔琳今回嗆，真正害怕辯論的其實是柯志恩，針對採取辯論方式，以及提問人名單，其實4位候選人陣營開過相關會議也有共識，結果柯志恩一再閃躲，一再出爾反爾，質疑名單又質疑辯論方式。

高閔琳狠酸，柯志恩缺乏選高雄市長的高度，甚至跟高雄不熟，只會頻頻口誤，像是誤講成「大立光」、「大林電廠」，真正害怕辯論的是柯志恩，也請柯志恩回去好好準備。