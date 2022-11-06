國道1號南下汐止段二度坍方，五堵到汐止主線封閉，相關單位持續搶修，行政院長蘇貞昌今勘災後表示，國道1號南下汐止段明（7）日上午6時便能全線通車，至於汐止交流道南下集散道、出口匝道，則尚得耗時一週修復，待加強邊坡防護，13日才能恢復通車。

蘇貞昌說，台灣地質相當敏感，最近又有地震頻繁，加上暴雨不斷，在破碎的隙縫容易因為大量的雨水撐開了邊坡，所幸所有相關單位密切注視，緊盯比較敏感的地段，所以第一時間看到邊坡滑落，立刻進行整個防護措施，沒有發生任何災害傷亡。

蘇貞昌表示，他更感謝國軍官兵弟兄、所有工程人員，大家夜以繼日，從發生到今天不眠不休，不但已經搶通了主路段，而且明天還可以進一步再多通相關路段，接著要把邊坡再做到更好，「全台灣只要我們是與山爭地的路段，都有這種可能，而都要密切防範」。

蘇貞昌指出，他到現場來除了要給不眠不休的工作人員肯定、感謝跟鼓勵，也要同時緊盯，希望工程繼續加油，而像是立委蔡適應，多少次在立院為地方的交通一再地講，他們也是希望盡量地趕，還請用路人多多體諒，這不是三天兩刻就能馬上通，也請用路人在經過的時候，不要停下來觀望，以利交通。

蘇貞昌強調，他已經交代相關部會，要清點全國還有這種狀況的路段，加上最近還是不斷地有地震、有暴雨，還得要多注意，請在現場的所有工作夥伴務必注意自己的安全，為了大眾的交通犧牲休假、犧牲自己，他要再次表示肯定跟感謝。