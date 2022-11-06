一種手工製作的「紙盒狗」風靡大陸，由大學生掀起的這股新風潮讓很多成年人無法理解，但喜愛的年輕人卻卻樂在其中。「紙盒狗」製作簡易，只需一些廢舊紙盒和隨手可見小東西，但大學生創意給每個「紙盒狗」都賦予獨特風格，有的搞笑有的可愛甚至威風凜凜，經網路傳播之後風靡大陸大學。

根據中新社報導，東北師範大學的李婧很喜歡小狗，為彌補集體生活沒辦法養狗的遺憾，她乘此機會製作了一個「紙盒狗」，稱前兩天牽它出去散步，好多人都來誇它可愛，已經是「明星狗」了。

而「紙盒狗」似乎也成為大學生的「新時尚」。在操場、超市、宿舍，只要牽著「紙盒狗」，即使素不相識也能相談甚歡。而「紙盒狗」玩法多樣。拴在寢室門口的小狗不僅能「看家」，還能收到別人投放的小零食。甚至有些大學還會舉辦「紙盒狗」創意評比。

但也有些人對這種行為覺得幼稚，對此，李婧表示「不在乎，自己快樂才是最重要的」。另一位東北師範大學學生范欣然也不諱言，製作「紙盒狗」有獵奇和跟風的心理，但享受製作過程、覺得非常紓壓，並作為交流媒介與不太熟或不認識的人多交流。

吉林大學哲學社會學院副院長曲紅梅認為，現代社會人之間交流越來越依賴網路，但作為一種社會性動物，內心是渴望面對面交流的。疫情之下，大學生們走到戶外，基於共同興趣面對面交流，有利於舒緩壓力，健康成長。