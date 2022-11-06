國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱 （左）、議員候選人楊植斗 （右）兩人是經過激烈的初選競爭而產生的「非現任」年輕選將，高揚凱以力拚國民黨大安、文山區議員候選人八仙過海和楊植斗互相期勉。（高揚凱提供／張立勳台北傳真）

日前國民黨台北市議員候選人楊植斗因皂箱街講時不小心摔傷，幾度進出醫院，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱展現同志情義，關心楊植斗傷勢，特地送上雞精，祈褔他早日康復，且為楊加油打氣，希望他「拚選舉也保重身體」，高揚凱也以拚「國民黨八仙過海」和楊植斗互相期勉。

國民黨在這次大安、文山區正式提名的8席議員參選人中，高揚凱、楊植斗兩人是經過激烈的初選競爭而產生的「非現任」年輕選將。早在1年多以前，前台北市議員羅智強即以楊植斗的「師父」為名銜，對外宣告楊為羅的「接班人」，一路走來羅智強不斷以他在網路上的超高人氣及流量大力扶植、挹助楊植斗；而在楊再度住院後，羅智強也在臉書上宣布將替楊「代打」。高揚凱在忙跑行程之餘，也寄語楊植斗：「有師父親自出馬代打，植斗兄安啦！拚選舉也要保重身體，先把身體養好才是根本。」高揚凱關心戰友的情誼，溢於言表。

相較於楊植斗有師父的傾全力相助並代打，高揚凱没有這種幸運，只能靠自己努力拚鬥。作為每日貼近鄉土及鄉親的「在地囝仔」，高揚凱不怕辛苦趕風冒雨，勤跑基層，牢記國民黨主席朱立倫交代的「每天握1000雙手」，一步一腳印，用自己的骨力換來鄉親的鼓勵。此外，高揚凱也發揮「正在地、最貼心」的特質，承諾當選後在木栅、景美、大安都設服務處，服務做好做滿，「鄉親有需要，揚凱都在」；並且提出捷運環狀線南環段加速興建通車、醫護走進社區、老公寓補助增設電梯及無障礙設施、危老健檢補強及加速都更、全面落實雙語教育等政見牛肉，要讓鄉親看得到、吃得到！

選戰進入最後關頭，楊植斗住院有師父代打應可無虞，既沒有現任優勢、也没有師父護持，作為不折不扣的新人，只靠自己拚搏，高揚凱選情其實最苦戰、最危急，因此拜託鄉親父老，11月26日請優先搶救9號高揚凱，只要高揚凱順利過關，那麼包括楊植斗在內，國民黨就可以八仙過海，以「席次最大化」來幫助未來的國民黨台北市長候選人蔣萬安更有力的邁向執政坦途。