Apink小分隊CHOBOM來台演出資訊。（D-SHOW提供）

自2019年的見面會後，Apink的初瓏、普美已經有3年沒有見台灣的粉絲，她們真的很想念台灣粉絲，所以當知道通關後，便決定第一時間於12月4日來到台北舉行「2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]」見面會。

作為Kpop頂級女團，Apink於出道11年後，正式成立了小分隊CHOBOM，CHOBOM的名稱除了是由Chorong初瓏、Bomi普美的英文名字組合而來，在韓語上也有初春的意思。CHOBOM在今年7月推出首張專輯及主打歌《Copycat》時，由概念照到MTV的形象，不單被形容「美到不行」，而且更好像是「兩個初瓏」和「兩個普美」一樣，盡顯Apink隊友間的深厚感情和默契。

這次的見面會名稱「Framily」則呼應在《Copycat》概念照上，CHOBOM在手臂上寫有「Framily」的字句。而Framily則是由英文「Friend」和「Family」組合而成，象徵初瓏、普美的深厚感情好比「家人一樣的朋友」。

為了報答台灣Panda的愛護，初瓏、普美特別為全場觀眾預備了台灣的限定小卡，另外也准備了HI-TOUCH、團體合照及簽名板的抽選機會，3項福利不能重複抽選的，十分珍貴。更多相關資訊請留意D-SHOW的FB和IG。