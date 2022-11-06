無黨籍花蓮市長候選人蔡志明今成立競選總部，支持者力們揮旗同喊「凍蒜」。（羅亦晽攝）

無黨籍花蓮市長候選人蔡志明今成立競選總部，強調自己會突破傳統政治人物或政治世家，給花蓮市一個清新政治的改變。（羅亦晽攝）

花蓮市人口近10萬人，約佔全縣三分之一，是花蓮首善之都，此次九合一選舉市長選戰共有4人角逐，分別為國民黨縣議員魏嘉彥、李秋旺，民進黨市民代表謝豪杰及無黨籍蔡志明，競爭激烈。藍綠兩黨候選人先前相繼成立競選總部後，蔡志明也在今天成立，面對藍綠兩大黨政治優勢，他強調自己會突破傳統政治人物或政治世家，給花蓮市一個清新政治的改變。

花蓮市長下屆共有4人投入選戰，包括藍營魏嘉彥及李秋旺、綠營謝豪杰與無黨籍蔡志明，藍綠2黨候選人相繼於10月舉辦競選總部成立大會後，蔡志明也在今天上午舉辦。由於蔡過去曾任地區扶輪社總監，競總成立大會現場逾200名扶輪社友力挺，並在他披上綵帶時，揮旗同喊「凍蒜」，氣氛相當熱鬧。

蔡志明表示，此次投入參選是因認為花蓮市目前還有很大的改變及進步空間，如交通、產業繁榮等，就交通方面，可透過轉運站的擴充，讓市民對行的方便擁有更好的詮釋，而產業部分，他以香榭大道為例，可整合周邊文化及東大門夜市，讓花蓮夜生活模有更多不一樣的參與機會，進而讓周圍產業復甦。

「不是只有政治人物才能對社會參與有意義」蔡志明坦言，他參與社團活動及投入社會公益長達數十年，做了許多不為人知的事情，希望能藉由參與此次選舉，增加自己服務市民的機會，並運用社團的力量，讓花蓮市更加進步。

花蓮市基本盤雖藍大於綠，但藍營深陷黨內互打泥沼，票數恐因此分散，讓綠營得利，不過謝知名度較為不足，如要成功當選，仍會一場硬戰，而蔡為政治新秀，雖有社友支持，但小蝦米要面對藍綠兩隻大鯨魚，似乎還有很大的空間需努力。

蔡志明有自信的說，目前的選情狀況完全不在他的考量內，「不一定只有傳統政治人物或政治世家才能獲得到青睞」，強調自己會以清新政治的思考方向，讓花蓮市民有一個新的選擇。