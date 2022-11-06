大陸廣州疫情升溫，昨（5）日新增1325例本土新冠病例，包括66例本土確診病例及1259例本土無症狀感染者，比4日的746例本土新冠病例大增500多例，也是廣州自疫情以來首度單日突破千例。廣州市衛健委坦言，正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情。

大陸昨日新增526例本土確診病例，以及3894例本土無症狀感染者，共計4420例；其中，廣東新增本土確診病例133例、本土無症狀感染者1330例，共計1463例。

廣州市政府新聞辦5日召開防疫記者會表示，經專家研判，為有效阻斷疫情傳播擴散風險，盡快實現社會面動態清零，4日海珠區發布7號通告，決定從5日0時至7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

期間，廣州將嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。此外，還將實行臨時交通管控，地鐵、巴士暫停服務，除保障城市基本運行、醫療、應急和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動車、自行車）原則上不流動。

廣州市衛健委副主任張屹直言，廣州市正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣大市民配合防控大局，合理安排工作生活，以實際行動支持當前防控措施。